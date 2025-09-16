In viaggio con la storia. Domenica 21 settembre le macchine d’epoca da Tito Scalo a Satriano e Sasso

Domenica 21 settembre, non è solo un giorno qualsiasi. E’ una opportunità per immergersi in un affascinante viaggio nel tempo attraverso le strade della Basilicata. Un raduno di macchine d’epoca, promosso dall’associazione ‘Nativitarte’, presieduta dal Dott. Dino Nolè, ci propone di rivivere l’atmosfera nostalgica di un’epoca passata, dove ogni automobile racconta una storia unica e ricca di cultura.

In questa giornata speciale, i partecipanti, provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe, si incontreranno a Tito Scalo per dare inizio a un’avventura che ci porterà a scoprire meraviglie nascoste della nostra regione. Attraversando la SS 95, il percorso ci condurrà nel centro di Tito, la storica Torre di Satrianum, un simbolo di bellezza e storia e Satriano di Lucania il paese dei murales.

Ma la meta finale è Sasso di Castalda, un gioiello montano che non solo incanta con i suoi panorami mozzafiato, ma è anche intriso di storia. Questo piccolo borgo è famoso per il suo emblematico Ponte alla Luna, un’opera che sembra collegare il cielo alla terra. Sasso di Castalda è anche il luogo di nascita di grandi figure come Rocco Petrone, il leggendario protagonista dello sbarco sulla luna, e di Mariele Ventre, direttrice del piccolo coro dell’Antoniani, la cui musica ha toccato il cuore di molti.

Non possiamo dimenticare Mimmo Beneventano, un medico e politico le cui idee e il cui coraggio furono spezzati dalla violenza della camorra. Una giornata che fonde passione per le auto d’epoca e amore per la cultura. Vi aspettiamo Domenica mattina in piazza a Sasso, pronti a “partire verso un viaggio straordinario”

Lo comunica l’associazione Nativitarte.