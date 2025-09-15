Il Potentino uno dei territori più sicuri d’Italia. Nel 2024 sono 6645 le denunce di reato: fa meglio solo la provincia di Oristano

Potenza e il Potentino tra i territori più sicuri d’Italia. E’ questo il risultato dell’elaborazione delle statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Dati che sono stati poi pubblicati, nel dettaglio e in una classifica completa, da Il Sole 24 Ore.

Tra le città più ‘insicure’, ci sono Milano (7093 denunce ogni 100mila abitanti), Roma (6071) e Firenze (6053). Mentre la più sicura è Oristano, con 1511 denunce di reati ogni 100 mila abitanti. A seguire, come detto, Potenza (1935 ogni 100mila abitanti, totale 6645), Treviso (2258) e Benevento (2294).

Leggero miglioramento per Potenza, che passa dalle 6818 denunce del 2023 alle 6645 del 2024.

Nella provincia di Potenza risultano nel 2024 un totale di 6645 denunce totali, pari a 1934,5 ogni 100 mila abitanti. Numeri che portano la provincia Potentina al 105° posto della speciale classifica elaborata da Il Sole 24 Ore, su dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Questo il dettaglio delle denunce per tipologia di reato:

Omicidi volontari consumati: 2

Tentati omicidi: 2

Omicidi colposi: 11 (di cui 3 per incidenti sul lavoro, 5 per incidente stradale)

Violenze sessuali: 18

Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile: 1

Minacce: 473

Percosse: 78

Lesioni dolose: 305

Danneggiamenti: 72

Incendi: 114

Incendi boschivi: 59

Furti: 1422

Rapine: 33

Stupefacenti: 128

Truffe e frodi informatiche: 1057

Delitti informatici: 83

Associazione per telinquere: 2

Estorsioni: 41

Danneggiamento seguito da incendio: 60

Contraffazione di marchi e prodotti industriali: 7

Usura: 1

Altri delitti: 2043

Claudio Buono