Brienza ospita il primo workshop residenziale di storia ambientale in Italia. “Ambiente come storia. Temi e metodi della storia ambientale nel XX e XXI secolo”

Dal 28 settembre al 1° ottobre 2025, Brienza sarà teatro del workshop residenziale “Ambiente come storia. Temi e metodi della storia ambientale nel XX e XXI secolo”, un’iniziativa scientifica e divulgativa unica nel suo genere che intende promuovere la circolazione di idee e competenze nell’ambito della storia ambientale, disciplina in rapida espansione a livello internazionale e sempre più centrale per la comprensione dei rapporti tra società, territorio e ambiente.

Il workshop, strutturato come una scuola residenziale, offrirà a giovani ricercatrici e ricercatori l’opportunità di confrontarsi con alcuni tra i maggiori esperti italiani e internazionali. Il programma prevede lezioni di carattere metodologico, presentazioni di ricerche originali e momenti di dialogo aperti al pubblico non specialistico.

Programma e contenuti

L’apertura dei lavori è prevista per il 28 settembre, con i saluti istituzionali di:

Gabriella Corona , Direttrice ISMed – CNR

Raffaele Collazzo , Sindaco di Brienza

Maria Antonietta Da Nazaret , Presidente Associazione Brienza 1799

Salvatore Adorno , Presidente SISAm

Gianfranco Macrì, Direttore DISPC – Università di Salerno

Seguiranno tre giornate di confronto e formazione: le sessioni mattutine saranno dedicate all’approfondimento metodologico, mentre i pomeriggi daranno spazio alle presentazioni di giovani studiosi selezionati tramite una call nazionale.

I temi spazieranno dalle politiche ambientali alle dinamiche della biosfera, dalle mobilitazioni sociali ed ecologiche fino all’analisi dell’Antropocene, con particolare attenzione al ruolo degli storici nella lettura delle sfide ambientali contemporanee.

Tra gli eventi collaterali, è previsto un confronto pubblico con l’amministrazione comunale di Tito, territorio che ospita un Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica ambientale, occasione per riflettere sul rapporto tra storia ambientale e politiche di rigenerazione territoriale.

Collaborazioni e sostegno

Il workshop è promosso dall’Associazione Brienza 1799 in collaborazione con:

l’ Istituto di Studi sul Mediterraneo (CNR)

il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno

la Società Italiana di Storia Ambientale (SISAm)

L’iniziativa è cofinanziata dall’ISMed – CNR.

Un evento innovativo

Si tratta del primo workshop nazionale di storia ambientale organizzato in modalità residenziale, concepito per unire formazione, ricerca e divulgazione. Parteciperanno circa 25 studenti dell’Università di Salerno in qualità di uditori, insieme a una vasta platea di ricercatrici e ricercatori aderenti alla SISAm, che conta oltre duecento membri.

Accanto al valore scientifico, l’evento punta a valorizzare il territorio: il Forum dei Giovani di Brienza curerà l’accoglienza, mentre le strutture ricettive locali ospiteranno i partecipanti, favorendo lo scambio tra comunità accademica e comunità locale.

Comunicazione e pubblico

La comunicazione sarà veicolata attraverso i canali istituzionali del CNR, della SISAm e dell’Università di Salerno, affiancati da un piano di promozione locale. Sono previste anche sessioni specificamente pensate per il pubblico non accademico, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla storia ambientale e stimolare una maggiore consapevolezza sulle sfide ecologiche contemporanee.

Con questo appuntamento, Brienza si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per la storia ambientale, con l’obiettivo di rendere l’iniziativa annuale e consolidare una rete di ricerca e divulgazione sempre più ampia.