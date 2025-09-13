Dalla professione di geometra alla passione per la cucina. Ecco ‘Sinfonia di Sapori’ del lucano Emilio Russo, disponibile su Amazon

Dalla passione per la cucina di un professionista, che di mestiere fa il geometra, alla realizzazione di un libro capace di raccogliere in 60 pagine un ‘viaggio’ tutto italiano tra ricette particolari e uniche. E’ questo quanto realizzato da Emilio Russo, di Vietri di Potenza, che ha pubblicato su Amazon il libro denominato “Sinfonia di Sapori – Fusion Italian”. Ricette, storia, cultura e sapori delle cucine regionali nella firma di un ragazzo appassionato per la cucina, tanto da impegnarsi a realizzare questa ‘creatura’ già disponibile in formato digitale su Amazon Kindle. Un grande supporto per la realizzazione di questo progetto è arrivato dalla moglie, Luisa Annunziata, che ha seguito tutto ed è stata al suo fianco per completare la pubblicazione.



Non mancano, ovviamente, ricette e accostamenti alla sua terra, Vietri di Potenza e la Basilicata, quando cita l’olio extravergina di oliva vietrese che rientra tra i PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani). Anche se il viaggio culinario tocca tutte e venti le regioni italiane. L’autore, nel realizzare questo libro, ha pensato di far viaggiare – a livello culinario – i lettori in Italia senza farli muovere dalla cucina. Tutto a portata di mano per scoprire ricette uniche che intrecciano tradizioni regionali in piatti sorprendenti. Nel libro non si trovano le solite ricette viste e riviste, ma abbinamenti originali, gusti autentici e un’esperienza culinaria unica.

Ad esempio, l’autore scrive nella introduzione: “Hai mai pensato a cosa succede quando una carbonara romana incontra i peperoni cruschi della Basilicata? In queste pagine avrai la risposta: un’armonia di sapori capace di stupire chiunque si sieda alla tua tavola”. Questa una delle tante scoperte che invitiamo a fare in questo libro.

Il libro non è solo una raccolta di ricette. Ognuna, infatti, è accompagnata dal racconto della sua storia e della sua cultura, perché il cibo non è solo nutrimento, ma anche memoria, territorio e identità.

Emilio Russo mette in campo la sua passione per la cucina nel tempo libero, in particolare nei weekend quando stacca dalla sua professione di geometra. La sua è una passione che va avanti sin dalla tenera età. Con questo libro lancia anche un “segnale di unità”. Basta vedere la copertina, con Pulcinella che va a braccetto con Roma (il Colosseo con l’amatriciana), il logo con un peperone crusco e un violino. La sua idea è una fusione tra le varie regioni. Ogni piatto, nelle dieci ricette presenti, porta un nome. Poi ci sono altre otto ricette che sono rivisitazioni di grandi classici italiani.



Un libro, una guida completa che non può mancare in cucina e in particolare tra gli appassionati. Non solo cibo, ma anche i consigli su quali vini abbinare per ogni piatto. Un libro che sorprenderà anche per i suoi ingredienti tipici valorizzati con accostamenti inaspettati e quel risalto ai prodotti più di nicchia e poco pubblicizzati.

A pochi giorni dalla pubblicazione, una bella soddisfazione per l’autore. Il libro risulta essere nelle prime posizioni per quanto riguarda le “novità più importanti”, mentre continua a scalare posizioni risultando adesso nei primi 100 libri di Amazon Kindle per i libri sulle cucine internazionali e regionali.

E’ possibile acquistare il libro in formato digitale, al modico costo di 3,99 €, cliccando qui.

Claudio Buono