Capitale Italiana del Libro 2026, Tito si prepara all’audizione al Ministero della Cultura. Appuntamento a Roma il 17 settembre

La delegazione del Comune di Tito che si recherà a Roma, presso il Ministero della Cultura, il 17 settembre 2025 per sostenere l’audizione di presentazione del dossier di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026, sarà così composta:

Fabio Laurino , Sindaco di Tito

Margherita Sarli , Direttrice Apt Basilicata

Antonio Carlucci , Assessore alla Cultura del Comune di Tito

Francesco Santarsiero , progettista

Giulia Viggiani, progettista

L’audizione avrà la durata di 60 minuti. I primi trenta minuti saranno dedicati alla presentazione del dossier di candidatura che sarà a cura del Sindaco e dei progettisti Francesco Santarsiero e Giulia Viggiani. A seguire ci sarà una sessione di domande da parte della giuria.

Concluderà il Sindaco Fabio Laurino con l’appello finale al voto, durante il quale sarà mostrato il video di presentazione della Città di Tito inviato nei giorni scorsi al Ministero.

Il dossier di candidatura dal titolo “Una lettura che rigenera. Tito 2026 tra identità, diversità, comunità e futuro” sarà reso consultabile subito dopo l’audizione pubblica che sarà trasmessa via streaming dal canale YouTube del Ministero della Cultura.

L’orario previsto per l’audizione della Città di Tito è alle 10.50.

redazione