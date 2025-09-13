Brutto incidente sul raccordo Sicignano-Potenza a Vietri di Potenza. Mezzo si ribalta e uomo resta incastrato all’interno

Brutto incidente questa notte poco dopo l’una sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Un uomo alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato all’altezza di Vietri di Potenza, al chilometro 20 nei pressi dell’ingresso della galleria ‘Vetranico’ dopo la deviazione del viadotto ‘Franco’ e si è ribaltato. L’uomo è rimasto incastrato all’interno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono stati impegnati per un incidente stradale avvenuto sul Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano al km 20. Si tratta di un uomo di 60 anni che procedeva in direzione nord. L’incidente è avvenuto poche centinaia di metri più avanti dello svincolo di Vietri di Potenza di contrada San Vito.

Operazioni non facili per i caschi rosso, che hanno dovuto utilizzare un divaricatore per liberarlo. L’uomo è stato affidato poi alle cure dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Non sarebbe rimasto ferito in modo grave. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Claudio Buono