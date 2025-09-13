Alcolismo, tossicodipendenza e gioco d’azzardo in aumento in Basilicata. Nei Ser.D. il 10% di utenti in più in tre anni

Il documento evidenzia un aumento complessivo delle persone seguite dai Ser.D. della Basilicata, con crescita di tossicodipendenze e alcolismo, un calo del tabagismo e un andamento altalenante del gioco d’azzardo. L’età media degli utenti si alza, segno di percorsi di cura di lunga durata, mentre tra i giovani i nuovi ingressi restano limitati. L’eroina, pur in calo, resta la sostanza più diffusa, mentre crescono cocaina e cannabis. Il gioco d’azzardo patologico colpisce soprattutto uomini di mezza età, in prevalenza nel Potentino, con slot machines come forma più praticata.

Gli utenti del Ser.D. di Basilicata, nel 2024, ossia i tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d’azzardo patologico e tabagisti in carico ai Servizi per le Dipendenze, sono stati 2.579, con una crescita percentuale del 9,7% (erano 2.351 del 2022): è il dato principale del Rapporto regionale delle Dipendenze 2025, pubblicato dalla Regione Basilicata.

Nel triennio gli uomini prevalgono sulle donne (2.131 nel 2022, 2.263 nel 2023 e 2.318 nel 2024), anche se il trend femminile è in crescita (220 nel 2022, 232 nel 2023 e 261 nel 2024). Per quanto riguarda gli utenti presi in carico per la prima volta, si assiste a un incremento costante: sono 519 i nuovi ingressi (+13,1% nel triennio, erano 459 nel ’22, 495 nel ’23). Rispetto alla tipologia di dipendenza, è cresciuto il numero dei tossicodipendenti passati dai 1.659 del 2022 ai 1.911 del 2024 (+15,2%), mentre diminuiscono gli alcolisti tra il 2022 e il 2023 (da 497 a 488) ma crescono tra il 2023 ed il 2024 (da 488 a 534 soggetti). In totale è un +7,4%. Il numero dei giocatori d’azzardo (specialmente di slot machine) fa registrare una crescita del 6,5% in tre anni.

I tabagisti in carico al Ser.D. di Policoro (Matera), unico che tratta questa dipendenza, sono stati 73 nel 2022, 25 nel 2023 e 36 nel 2024, con una riduzione del 50,7%. Riguardo all’età media dei tossicodipendenti è 41,2 anni, 50,4 anni tra gli alcolisti, 45,1 tra gli utenti con disturbo da gioco d’azzardo e 56,4 anni tra i tabagisti: tutte tendenze in crescita. Infine, rispetto alle sostanze usate dai tossicodipendenti, con riferimento a quella che determina l’accesso principale al Ser.D. cala l’eroina (da 76,7% nel ’22, a 72,5% nel 2024), aumentano cannabinoidi (+3%, da 6,4 a 9,4) e cocaina (da 12,2% a 13,5%), con un incremento molto significativo tra i nuovi utenti assoluti. “Questo rapporto – ha commentato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – rappresenta uno strumento fondamentale di conoscenza e programmazione. I dati ci aiutano a comprendere meglio l’evoluzione delle dipendenze patologiche in Basilicata e a rafforzare l’efficacia delle politiche di prevenzione, diagnosi, cura e reinserimento sociale”.

Il Rapporto Regionale Dipendenze 2025 è consultabile integralmente sul sito della Regione Basilicata, cliccando qui.

 

