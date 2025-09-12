Disabilità e Sla, impegno della Regione Basilicata. Risorse per assegni di cura, ai voucher e buoni servizio e ai programmi di presa in carico

Destinati oltre 8,2 milioni di euro a favore degli Ambiti Socio-Territoriali. Risorse finalizzate agli assegni di cura, ai voucher e buoni servizio e ai programmi di presa in carico integrata. L’assessore Latronico: “Risposte rapide e concrete a tutte le famiglie interessate”.

“La Regione Basilicata conferma il proprio impegno accanto alle persone con disabilità gravissime, comprese quelle affette da SLA, e alle loro famiglie. Non siamo di fronte a semplici dichiarazioni d’intenti: le risorse sono state trasferite a novembre 2024 e gli Ambiti Socio-Territoriali stanno procedendo all’attuazione delle misure previste, a testimonianza della concretezza dell’azione amministrativa”. È quanto afferma l’assessore alla Salute e Politiche per la Persona, Cosimo Latronico.

Con la programmazione regionale del Fondo per la Non Autosufficienza, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e definita con le D.G.R. n. 423/2024 e n. 654/2024, la Basilicata ha potuto destinare oltre 8,2 milioni di euro a favore degli Ambiti Socio-Territoriali. Tali risorse sono finalizzate a interventi mirati quali: assegni di cura per le famiglie che assistono persone non autosufficienti; voucher e buoni servizio per garantire prestazioni personalizzate; programmi di presa in carico integrata, in coerenza con le nuove linee del Piano nazionale.

Grazie al trasferimento delle risorse, gli Ambiti hanno già avviato le procedure per erogare contributi e servizi. Si tratta di un passaggio importante, che conferma come la Regione non solo abbia programmato le misure, ma abbia anche garantito le condizioni per la loro immediata attuazione.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Latronico – è assicurare che ogni famiglia possa ricevere risposte rapide e concrete. Gli Ambiti sono già operativi a riprova che il sistema sta agendo, nella piena collaborazione tra Regione, enti locali e associazioni”.