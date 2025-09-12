Cade in una buca e resta intrappolato. A Ruoti i Vigili del Fuoco salvano la vita a un 68enne

RUOTI (PZ) – UOMO SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO DOPO ESSERE RIMASTO INTRAPPOLATO IN UNA BUCA

Intervento risolutivo del Comando Provinciale di Potenza con il supporto degli specialisti SAF. Il Sindaco: “Eroi silenziosi al servizio delle comunità”

Un intervento di soccorso tempestivo e professionale ha evitato conseguenze drammatiche nei giorni scorsi in contrada Croce, nel comune di Ruoti. Un uomo di 68 anni, identificato come Gerardo, è accidentalmente caduto in una buca profonda durante lavori di scavo su un terreno privato, rimanendo intrappolato nel fango denso e scivoloso, senza possibilità di risalire autonomamente.

L’allarme è scattato nel pomeriggio e immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con la squadra ordinaria 2A, affiancata dagli specialisti del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), unità altamente specializzata nelle operazioni in ambienti complessi e ad alto rischio. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Ruoti per garantire il supporto alle operazioni di soccorso.

L’intervento si è rivelato tecnicamente complesso: gli operatori hanno raggiunto l’uomo con tecniche SAF, garantendo prima la sua messa in sicurezza e successivamente procedendo all’estrazione con assoluta attenzione ai protocolli. Gerardo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, anch’esso prontamente intervenuto. Le sue condizioni di salute risultano stabili e sotto controllo.

Ai soccorsi ha partecipato anche Faraone Angelo, Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando di Potenza, che ha offerto supporto tecnico all’operazione.

Il Sindaco di Ruoti ha inviato al comando dei Vigili del Fuoco i VVFF una nota per esprimere il forte apprezzamento per quanto messo in campo e per il risultato non scontato.

«Questo intervento è l’ennesima dimostrazione della straordinaria preparazione e dedizione dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a intervenire anche nelle situazioni più complesse. Uomini e donne che, lontano dai riflettori, rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza delle nostre comunità. Grazie a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per proteggere la nostra. Siamo orgogliosi di avere persone così al servizio del territorio.»

Un pensiero speciale è stato rivolto a Gerardo, a cui l’intera comunità ruotese augura una pronta e completa guarigione:

“Forza Gerardo! Ti aspettiamo presto in forma”, è il messaggio collettivo di vicinanza e solidarietà per Gerardo a nome dell’amministrazione e dei concittadini ruotesi.