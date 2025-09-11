Smart Paper. Bardi rassicura sui posti di lavoro ma i sindaci di Sant’Angelo, Satriano e Tito chiedono “salvaguardia delle sedi lavorative”

“441 posti di lavoro salvati”, questo l’annuncio del governatore Vito Bardi in riferimento alla vicenda Smart Paper, con diverse preoccupazioni per i lavoratori a seguito di una commessa persa con Enel. Dopo una serie di proteste e incontri, ieri la buona notizia. A dirlo lo stesso Bardi: “Per noi le persone vengono prima di tutto: nessun taglio, nessuna penalizzazione. Diritti e retribuzioni dei

lavoratori resteranno intatti. Con il tavolo istituzionale in Regione, sulla vertenza Smart Paper, abbiamo garantito continuità occupazionale e dignità salariale a centinaia di famiglie lucane. Un grazie per la disponibilità ad Enel e Ati Accenture–Datacontact (nuovo aggiudicatario della gara Enel per i servizi di quality e back office) per aver condivisi i meccanismi di tutela.

Quando si difendono posti di lavoro, si difende la dignità delle persone e il futuro delle comunità. Oggi è stato dimostrato ancora una volta che con il dialogo e la collaborazione è possibile dare risposte concrete. La Basilicata resta una terra che sa garantire occupazione e attrarre investimenti”.

Alla comunicazione di Bardi, però, ha fatto seguito quella dei sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito. “A seguito dell’incontro svoltosi questa mattina presso la Regione Basilicata per discutere della vertenza Smart Paper — incontro chiesto ufficialmente anche dai noi Sindaci di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania e Tito senza tuttavia aver ricevuto alcuna risposta né convocazione per il tavolo odierno — accogliamo con favore la notizia del mantenimento dei livelli occupazionali. Si tratta di una garanzia importante per le tante lavoratrici e i tanti lavoratori coinvolti e rappresenta una prima risposta alle loro legittime preoccupazioni”, hanno sottolineato Vincenzo Ostuni, Umberto Vito e Fabio Laurino.

“Esprimiamo, tuttavia, rammarico per la mancanza di certezze riguardo al rispetto della territorialità e alla salvaguardia delle sedi lavorative di Tito e Sant’Angelo Le Fratte. Riteniamo fondamentale mantenere aperto il tavolo di confronto per vigilare sull’effettiva attuazione delle garanzie fornite sui livelli occupazionali e, allo stesso tempo, tutelare le sedi esistenti, che costituiscono un valore aggiunto per tutto il territorio. La loro eventuale perdita, oltre a generare disagi per i lavoratori, comporterebbe un ulteriore depauperamento produttivo che la Regione Basilicata non può permettersi”.

Da parte dei sindaci, quindi la richiesta di avere garanzie che Smart Paper resti sul territorio.

Claudio Buono