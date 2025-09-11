A Pescopagano cambio al Comando Stazione dei Carabinieri. Passaggio di consegne tra il Maresciallo Corrado e il nuovo arrivato Maresciallo Turturro

Cambio al Comando della Stazione dei Carabinieri di Pescopagano. Nei giorni scorsi, nel Municipio, alla presenza del Sindaco Francesco Ambrosini e dell’amministrazione comunale, si è svolta la cerimonia di saluto per il passaggio di consegne tra il Maresciallo Ordinario Felice Corrado, comandante uscente della Stazione dei Carabinieri di Pescopagano, e il Maresciallo Nicola Turturro, nuovo comandante della stazione.

Presente alla cerimonia anche il Comandante della Compagnia di Melfi, Tenente Davide Marcucci, amministratori e dipendenti comunali. Nel suo intervento, il sindaco ha espresso “un sentito ringraziamento al Tenente Davide Marcucci per la costante, attenta ed efficace collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un profondo apprezzamento e gratitudine al Maresciallo Ordinario Felice Corrado per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità, sottolineando le sue qualità umane e professionali e augurandogli una carriera luminosa, all’altezza delle sue capacità”.

Il Maresciallo Felice Corrado, nonostante la sua giovane età, al Comando della Stazione ha svolto un lavoro molto importante sul territorio di Pescopagano, raggiungendo importanti risultati a difesa del territorio, della comunità e della legalità.

E’ stata l’occasione anche per un “caloroso benvenuto al Maresciallo Nicola Turturro, nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescopagano”. Il Comune e l’amministrazione comunale hanno garantito “piena collaborazione e massima disponibilità, anche da parte dell’intera comunità, nel solco del rapporto di fiducia e vicinanza che da sempre lega Pescopagano all’Arma dei Carabinieri. Grazie al Maresciallo Corrado per il servizio reso. Benvenuto e buon lavoro al Maresciallo Turturro”.

