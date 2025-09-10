E’ stato inaugurato ieri sera, allo Scalo di Baragiano, il Centro di Aggregazione Giovanile “Uno, monta la luna!”, un importante progetto educativo e sociale promosso dalla Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine del Carmine e finanziato con i fondi 8xMille della Cei. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni del territorio uno spazio stabile di aggregazione, educazione, socializzazione e crescita, rispondendo ad un bisogno concreto: a Baragiano Scalo, per una folta comunità giovanile, era assente un luogo dove poter condividere esperienze, dove dare spazio alla creatività, al confronto, all’apprendimento.

Alla inaugurazione presente il sindaco Giuseppe Galizia, il Vescovo Mons. Davide Carbonaro, l’amatissimo don Josè Conti, denominato il “don dei bambini”, e tantissima gente che ha preso parte al taglio del nastro. La struttura è ospitata presso il Centro Pastorale – Ex Casa Canonica, un luogo simbolico che si trasforma in presidio comunitario, rivolto non solo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. “Il progetto intende favorire relazioni e alleanze educative con il protagonismo giovanile, contribuendo alla costruzione di un tessuto sociale più coeso, accogliente e capace di prendersi cura dei propri membri, a partire dai più fragili”, ha dichiarato il direttore della Caritas Marina Buoncristiano alla vigilia dell’inaugurazione, in una nota stampa diramata dalla Caritas Diocesana.

L’inaugurazione è stata preceduta dalla Santa Messa presso la Chiesa Beata Vergine del Carmine e dalla splendida voce dei giovanissimi del “Coro degli Angeli”, sempre più bravi e capaci di emozionare con le loro performance.

Claudio Buono