Colta da malore in auto nel traffico intenso. Gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro salvano la vita a una donna

In una giornata da bollino nero per il controesodo estivo, nel traffico dell’A2 “del Mediterraneo”, gli agenti della Polizia Stradale hanno salvato una donna, ferma in auto in una posizione pericolosa, colta da un grave attacco di panico. La donna non riusciva a muoversi e respirava a fatica, con le mani bloccate sul volante.

Una volta ricevuta la segnalazione dalla Centrale operativa i poliziotti Giuliano, Vincenzo e Salvatore della PolStrada di Lagonegro, sono intervenuti senza esitazione, affrontando il traffico intenso per raggiungere l’auto.

Seguendo le indicazioni del 118, sono riusciti a mettere la donna in sicurezza, calmandola, mantenendola cosciente e salvandole la vita.

Poco dopo, la donna è stata affidata alle cure del personale medico e trasportata in ospedale. Superato il momento di paura, la donna ha deciso recarsi nell’ufficio in cui fanno servizio Giuliano, Vincenzo e Salvatore.

“Mi avete salvato la vita. Non smetterò mai di ringraziarvi”, ha detto emozionata ai poliziotti.

redazione