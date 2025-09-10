Basilicata, continua il declino demografico. 2000 persone in meno nei primi 5 mesi dell’anno, mortalità in aumento e nascite in calo

E’ sempre più triste la fotografia “demografica” della Basilicata. A dirlo sono i dati raccolti da Istat, l’Istituto nazionale di statistica. Il riassunto degli ultimi dati è davvero sconcertante per il territorio lucano: mortalità in aumento, culle che si svuotano e in aumento anche l’emigrazione. Una sintesi allarmante della situazione demografica della Basilicata.

Basti pensare che da inizio 2025 allo scorso 31 maggio, i lucani sono diminuiti di oltre 2 mila unità. Ed è un calo che non sembra affatto destinato ad arrestarsi. Giù di quasi il 4,8 % gli indicatori relativi alle nascite: sono solamente poco più di 1100 i bambini nati nei primi cinque mesi del 2025. Lo scorso anno, nello stesso periodo, ne erano nati circa 200 in più.

A crescere è invece la mortalità, che fa registrare un + 7 % secondo dell’Istat. Ad influire sullo spopolamento della Basilicata è in particolare la scelta di tanti giovani di emigrare altrove, in particolare per motivi di lavoro. Rispetto all’emigrazione dello scorso anno, quest’anno è aumentata di ben 400 unità.

Le previsioni future sono da brividi, la Basilicata entro il 2030 – secondo l’andamento – farà registrare un decremento della popolazione che si avvicinerà all’8 %, mentre nel 2024 la popolazione in età lavorativa calerà del 23 % circa.

redazione