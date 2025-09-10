A Potenza l’iniziativa “Adotta la Panchina Rossa di Elisa”. Appuntamento per la presentazione del progetto al 12 settembre

Venerdì 12 settembre, alle ore 10:30, il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Adotta la Panchina Rossa di Elisa”, promossa dal Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone insieme alla famiglia Claps.

L’iniziativa si svolge nel giorno dell’anniversario della scomparsa e della morte di Elisa Claps, i cui poveri resti rimasero nascosti per 17 anni nel sottotetto della Chiesa della SS Trinità.

La Panchina Rossa dedicata a Elisa Claps non è solo un arredo, ma un segno che parla e che si muove oltre il luogo fisico in cui si trova. E lo farà, letteralmente.

Nel corso della conferenza saranno, infatti, illustrate le motivazioni e le modalità dell’iniziativa, che intende trasformare la panchina in un dispositivo culturale e civile itinerante, capace di “spostarsi” in tutta Italia. L’iniziativa gode del supporto di numerose associazioni e in primis, oltre al Presidio di Libera, del Polo Bibliotecario di Potenza.

Lo comunicano il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” e il Polo Bibliotecario di Potenza.