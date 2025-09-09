La Basilicata si mobilita contro il genocidio in Palestina. Presidio pro Global Sumud Flotilla, con Rifondazione Comunista, a San Fele

Seppure con colpevole ritardo, anche la Basilicata, finalmente, grazie alla società civile e a qualche partito politico come Rifondazione Comunista, trova il coraggio di esprimere la sua solidarietà al popolo palestinese, martoriato da due anni, senza soluzione di continuità, dall’esercito israeliano con la complicità di chi gli fornisce armi ad libitum, per realizzare il suo vecchio progetto di annientare il popolo palestinese. Di questo si è parlato il 7 settembre u.s a San Fele, nel corso del presidio pacifico pro Global Semud Flotilla, che si appresta a portare alimentari, medicinali e presidi sanitari nella Striscia di Gaza (bombardata e ridotta alla fame da mesi d’isolamento, ad opera della famigerata potenza imperialista mediorientale: una catastrofe umanitaria senza precedenti nel 3° millennio), al quale hanno preso parte rappresentanti di ogni ceto sociale. A fare gli onori di casa è stato, per l’occasione, il segretario cittadino di RC, Roberto Cristiano, che ha organizzato l’evento e presentato i vari oratori.

Tra gli interventi più pregnanti, quello del sindacalista CGIL Nicola Sardone che, con precisione e dovizia di particolari, ha fatto una disamina delle motivazioni che hanno spinto il crudelissimo esercito israeliano a fare tabula rasa a Gaza, in primis, in violazione di qualsiasi codice internazionale. A sua volta, il prof. Donato Ricigliano ha posto l’accento sulla “corruzione della stampa italiana” colpevole di censurare/emarginare il prof. Alessandro Orsini, accusato di essere filoputiniano e antisemita, criticando, nel contempo, l’eurodeputata Pina Picierno e il Partito Democratico per la “linea troppo morbida” nei confronti di Israele, in merito ai crimini perpetrati a Gaza (con 270 giornalisti uccisi, per non avere testimoni oculari), e Sergio Mattarella, per aver detto recentemente che:“ L’Europa non ha mai causato una guerra”, dimenticandosi di dire (nda) che, nel 1999, durante il Governo D’Alema, coinvolta nell’Operazione Allied Force, l’Italia bombardò la Serbia, e il Ministro della Difesa era proprio lui medesimo; poi Ricigliano ha elogiato Moni Ovadia e David Grossman (due ebrei anti Netanyahu) per la loro onestà intellettuale, esortando a “distinguere tra ebrei e sionisti”. Mimmo Guaragna, storico sindacalista lucano di tante battaglie nel passato, ha, invece, suggerito uno sciopero generale per sensibilizzare maggiormente la politica ed i cittadini italiani sul dramma di Gaza che ora, grazie ai coloni, sta espandendosi in Cisgiordania.

A seguire, il prof. Francesco Masi, docente all’UNIBAS, ha messo in evidenza il ruolo che sta svolgendo Leonardo, l’azienda di Stato molto attiva nella produzione ed invio di armamenti ad Israele, fatturando enormi profitti sulla pelle di chi muore sotto i bombardamenti. Notevole la sua domanda retorica: “(…) I Fratelli Bandiera, Giuseppe Mazzini e Garibaldi erano patrioti o terroristi ( come Israele, cinicamente, osa definire chi chiede la pace a Gaza e in Cisgiordania)? Dulcis in fundo, l’alter ego dello scrivente ( reporter) ha siglato la sua presenza al dibattito con queste riflessioni: << Siamo di fronte ad un Governo israeliano fanaticamente messianico e sionista, appoggiato dagli USA, in primis, e da tutto l’Occidente. Probabilmente il 7 ottobre 2023 è stato solo il casus belli (leggasi pretesto), per concretizzare il piano genocidiario (pardon, sterminio, come preferisce definirlo l’Occidente), dopo decenni di occupazione violenta dei territori palestinesi, e la domanda nasce spontanea (conio lubranese): come faceva il Governo sionista a non sapere e a non vedere ciò che il tanto odiato e, quindi, attenzionato Hamas stava progettando, atteso che Israele, lo sanno pure i bambini, è dotato della migliore Intelligence (servizi segreti) al mondo, tant’è che l’ha ingaggiato persino il nostro esecutivo per spiare certi giornalisti scomodi? (*). Ma un fatto è certo: con un Ministro della Difesa israeliano che si chiama Katz ( nomen omen, se fosse italiano; pronuncia senza la “t”, muta ) e un Presidente degli Stati Uniti in evidente fase di non compos mentis, autodefinitosi “l’uomo di Dio”, e persino candidato dalla Destra mondiale al Premio Nobel per la pace (sic!), c’è veramente poco da stare allegri, perché, nella migliore delle ipotesi, saremo rovinati: brrr! Intanto, incrociamo le dita per la Flotilla, perché la nave dove c’era la giovane attivista Greta Thumberg a bordo, ha già subito il primo attacco con un drone nel porto tunisino. Speriamo bene, ab imo pectore!

* Ps: per una strana telepatia a distanza, dopo aver chiuso questo articolo, in serata, alle 20:30 del 7 settembre, a “Presa Diretta”, su Rai 3, il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, ospite di Riccardo Iacona, ha confermato questa ipotesi sul 7 ottobre.

Prof. Domenico Calderone