Viggiano, l’attesa è finita: stasera in concerto Benji & Fede, domani sera Luchè

C’è grande attesa a Viggiano per i concerti di Benji & Fede e Luchè gli artisti che si esibiranno rispettivamente questa sera e domani sera, per i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, patrona della Basilicata. Migliaia le persone attese anche in questi due giorni, dopo le decine di migliaia che hanno invaso il centro valdagrino in questi giorni.

Ieri il clou dei festeggiamenti religiosi, con la discesa della Madonna dal Monte e la Santa Messa in piazza Giovanni XXIII, dove questa sera si esibiranno in concerto Benji & Fede. Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si è ricomposto quest’anno, dopo la ‘separazione’ musicale avvenuta nel 2020. Tra i grandi successi la canzone Moscow Mule, che ha raggiunto solo su Youtube oltre 80 milioni di visualizzazioni.

Domani sera invece, martedì 9 settembre, il concerto di Luchè, sempre in Piazza Giovanni XXIII, uno dei più grandi rapper italiani, anche noto produttore discografico. Non ha bisogno di presentazioni ed è sicuramente molto apprezzato e seguito da un pubblico giovanile.

I concerti sono con ingresso gratuito.

Claudio Buono