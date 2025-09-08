“Uno, monta la luna!”, a Baragiano Scalo un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile: appuntamento a domani 9 settembre

Verrà inaugurato allo Scalo di Baragiano domani, martedì 9 settembre alle ore 19:00, il Centro di Aggregazione Giovanile “Uno, monta la luna!” , un importante progetto educativo e sociale promosso dalla Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine del Carmine e finanziato con i fondi 8xMille della Cei. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni del territorio uno spazio stabile di aggregazione, educazione, socializzazione e crescita, rispondendo ad un bisogno concreto: a Baragiano Scalo, per una folta comunità giovanile, è assente un luogo dove poter condividere esperienze, dove dare spazio alla creatività, al confronto, all’apprendimento. La struttura sarà ospitata presso il Centro Pastorale – Ex Casa Canonica, un luogo simbolico che si trasforma in presidio comunitario, rivolto non solo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. “Il progetto intende favorire relazioni e alleanze educative con il protagonismo giovanile, contribuendo alla costruzione di un tessuto sociale più coeso, accogliente e capace di prendersi cura dei propri membri, a partire dai più fragili”, dichiara il direttore della Caritas Marina Buoncristiano.

L’inaugurazione sarà preceduta dalla Santa Messa alle ore 18:30 presso la Chiesa Beata Vergine del Carmine e proseguirà con la cerimonia ufficiale alla presenza dell’Arcivescovo S.E. Mons. Davide Carbonaro e delle autorità locali.