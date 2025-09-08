Potenza accoglie la Madonna di Loreto. Dall’11 al 15 settembre cinque giorni di preghiera, testimonianze e incontri

Dal giorno 11 al 15 settembre 2025 la città di Potenza accoglierà la Sacra Effigie della Madonna di Loreto in occasione di un programma straordinario di cinque giorni, caratterizzato da celebrazioni, catechesi, testimonianze e momenti di incontro con i più fragili.

La visita avrà un carattere fortemente itinerante, con tappe significative nelle carceri, negli ospedali, nelle case degli ammalati, nei centri di accoglienza per i poveri e, infine, incontrerà la comunità parrocchiale di SS. Pietro e Paolo di Potenza, cuore conclusivo delle giornate di preghiera.

IL PROGRAMMA

Giovedì 11 settembre – La giornata sarà dedicata al tema “Carcerato e siete venuti a trovarmi”. L’effigie sarà accolta presso l’Istituto Penitenziale Minorile e la Casa Circondariale di Potenza, con la Santa Messa presieduta da Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo di Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo. Seguiranno la visita all’Ospedale San Carlo, all’Istituto Don Uva e ad alcuni ammalati in casa, in collaborazione con Unitalsi e i Medici Cattolici Italiani.

Venerdì 12 settembre – Tema: “Ho avuto fame… sete… ero forestiero…”. L’effigie farà visita alla casa di accoglienza Fratello Mio. Alle 18:30 Don Pier Paolo Cilla celebrerà la Santa Messa e guiderà la catechesi “Avevo Fame ed è venuta Maria”: scopriremo il volto di Maria che si fa presenza viva nelle nostre necessità profonde.

La giornata si concluderà presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo con Rosario e veglia notturna di preghiera per la pace nel mondo.

Sabato 13 settembre – Presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, la testimonianza di Francesca Gabrielli dal titolo “La fede che illumina la notte del dolore, della solitudine e della malattia”. A seguire, veglia di preghiera fino al mattino.

Domenica 14 settembre – Santa Messa celebrata da Fra Janvier, vice direttore del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto. Dopo la celebrazione, lo stesso Fra Janvier illustrerà la storia e i miracoli legati alla Madonna di Loreto. La giornata continuerà con la testimonianza di Ania Goledzinowska, che presenterà il suo libro “Faccia a faccia con il demonio”, una narrazione inedita dei suoi anni di lotta e liberazione attraverso la fede. Un racconto inedito che svela, per la prima volta, sei anni di lotta, dialoghi reali, registrazioni inedite e la presenza di Gesù e della Madonna nella sua liberazione.

Lunedì 15 settembre – Conclusione con la Messa all’alba e il saluto alla Madonna prima del rientro a Loreto. La visita della Madonna di Loreto rappresenta un’occasione unica per la città di Potenza: un cammino di fede che attraverserà le realtà della sofferenza, della fragilità e della speranza, offrendo momenti di intensa spiritualità e partecipazione comunitaria.