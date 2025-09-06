“Voci di case vuote. Vissuti e racconti futuri”, Sasso di Castalda dall’11 settembre ospiterà sei artisti internazionali

Non è una mostra. Non è un festival. Non è una celebrazione folkloristica dell’abbandono. “Voci di case vuote. Vissuti e racconti futuri” è una residenza artistico-antropologica che ha scelto di lavorare dentro l’incompiuto. Dentro le case chiuse, le storie sospese, i vuoti abitati da possibilità.

Dal 11 al 22 settembre 2025, Sasso di Castalda, borgo lucano nel cuore dell’Appennino, ospita sei artisti e artiste selezionati attraverso una call internazionale da Francesco Marano (antropologo, Università della Basilicata) e Claudia Portioli (curatrice e ricercatrice indipendente).

La selezione è avvenuta su incarico dell’Università della Basilicata, partner scientifico del progetto. I nomi scelti rivelano con chiarezza il taglio dell’iniziativa: nessun artista di maniera, ma ricercatori visivi e performativi capaci di muoversi sul confine tra pratiche artistiche, etnografia, attivazione territoriale, ecologie relazionali.

Ecco chi sono: