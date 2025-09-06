In Basilicata corso gratuito per diventare arbitro di Pallavolo. Ecco tutte le info diramate dalla FIPAV

Il Comitato Regionale Fipav Basilicata organizza il corso gratuito per diventare Arbitro di Pallavolo. Possono iscriversi al corso ed essere nominati arbitri i cittadini (maschi e femmine):

della Comunità Europea o i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;

con un’ età compresa tra i 14 e i 54 anni ;

in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (da presentare a fine corso);

che non abbiano riportato condanne con sentenze definitive.

Le lezioni sono tenute da Docenti con competenze specifiche in ambito pallavolistico e formativo. Il corso, che avrà inizio nel mese di ottobre, è strutturato in 11 Unità Didattiche di base (la parte Teorica, in aula e/o formazione a distanza, la parte Pratica in palestra) e prevede il superamento di un esame finale di abilitazione. Sedi e orari del corso saranno definiti solo al termine delle iscrizioni e verranno comunicati agli iscritti dai responsabili territoriali di competenza.

Una volta completato il Corso e superato l’Esame si consegue subito il titolo di Arbitro e si diventa un Tesserato del Comitato Territoriale FIPAV. Il tesseramento è gratuito per la prima stagione sportiva; successivamente ogni Arbitro sarà tenuto al pagamento di una minima quota annuale.

Appena conseguito il titolo di Arbitro si inizia subito ad arbitrare in affiancamento a un collega più esperto (Tutor) per circa 5 gare nella Categoria Territoriale.

Successivamente, sulla base delle capacità e dell’impegno, inizia la progressione nei ruoli, con il passaggio dapprima nella Categoria Regionale e, in base all’età anagrafica e ai meriti, nella Categoria Nazionale (Ruoli B e A). Il passaggio ad Arbitro Internazionale avviene superando un corso specifico, a cui partecipano in base ad età e alle capacità, esclusivamente i migliori arbitri di Ruolo a livello Nazionale.

All’Arbitro sono riconosciuti, per ogni partita, un compenso per la direzione di gara ed il rimborso delle spese sostenute. Per maggiori informazioni si può contattare la Scuola Arbitri Fipav Basilicata all’indirizzo e-mail arbitri@fipavbasilicata.it.