Imma Tataranni, la fiction di Rai 1 arriva anche nel Potentino con le ‘indagini’ anche nel Vulture

“La prima puntata della V stagione della serie Imma Tataranni sostituto procuratore partirà dallo splendido scenario dei Laghi di Monticchio, per poi tornare , nella terza puntata, nell’area del Vulture, e precisamente nella città di Venosa”. Lo annuncia la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, proprio in questi giorni in cui ha preso ufficialmente il via il set della fortunatissima serie targata Raiuno ed interamente girata in Basilicata. Sarà naturalmente sempre Matera il fulcro della narrazione, e sarà sempre nel paesaggio unico dei Sassi che Imma ed il suo gruppo di lavoro nonché la sua famiglia, offriranno al pubblico le ormai ben note trame fra crime e vita vissuta.

“Al termine della quarta stagione abbiamo ragionato con Beppe Caschetto ed Anastasia Michelagnoli, i produttori di Imma Tataranni, di come le indagini della Procura più famosa d’Italia potessero dipanarsi anche in altre località lucane – afferma la Presidente Romaniello. Ed ecco che gli sceneggiatori della serie, fra cui anche l’ideatrice dei romanzi da cui è tratta, ovvero Mariolina Venezia, hanno scritto di casi che si ambientano anche nelle due località a nord della Basilicata.

Questa serie, ad oggi venduta dalla Rai in oltre quaranta Paesi nel mondo, è capace di vincere in ascolti anche in replica e su RaiPlay, rappresenta per l’intera Basilicata un vero catalizzatore ed un moltiplicatore di visitatori che dopo aver visto i nostri paesaggi, i nostri centri, e gli scenari magnificamente fotografati nelle immagini della serie tv, vengono in Basilicata per vivere dal vivo quanto vissuto in terza persona.

“la scelta di alcuni luoghi piuttosto che altri non è una classifica fra centri più o meno interessanti, ma solo il frutto di scelte tecniche che una produzione così imponente necessariamente adotta. Ma siamo profondamente convinti che sarà solo una prima scintilla cui seguirà un più ampio panorama di scorci, piazze, località che la tv ed il cinema sceglieranno come set in Basilicata. La Lucana Film Commission continuerà nel suo lavoro di incentivare e promuovere a girare da noi. La scelta di produzioni internazionali di grandissimo prestigio che in questo anno ci hanno scelto testimonia il ruolo della Basilicata nell’immaginario italiano e straniero”.