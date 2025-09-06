Carmen Di Pietro tra i vincitori dell’edizione 2025 del “Premio Basileus” in programma domenica a Baragiano

C’è anche la showgirl, attrice, ed ex modella, Carmen Di Pietro, tra i vincitori del “Premio Basileus”, la cui cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma domenica alle ore 20, in piazza Plebiscito a Baragiano. All’artista, originaria proprio del piccolo centro del Marmo Platano, verrà conferito il premio alla carriera. Quello in programma domenica è un riconoscimento annuale che celebra l’eccellenza in vari ambiti, ponendo particolare attenzione su chi, con il proprio operato, contribuisce in modo significativo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. L’Amministrazione comunale di Baragiano ha voluto fortemente questo premio, giunto quest’anno alla decima edizione, per valorizzare le figure che, attraverso il loro impegno, riescono a rappresentare al meglio i valori e le tradizioni locali.

Da anni, ormai, il premio si distingue per la sua capacità di unire comunità diverse intorno a obiettivi comuni e di promuovere iniziative che incentivano la solidarietà e la creatività. Ogni edizione porta con sé una serie di eventi e manifestazioni che coinvolgono non solo i premiati, ma anche i cittadini e le associazioni del territorio. Le categorie di premio possono includere il lavoro, l’arte, la cultura, lo sport, l’innovazione e il sociale, riflettendo la varietà di talenti e competenze presenti nella comunità. “ Il ‘Premio Basileus’ – evidenzia il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia- rappresenta un catalizzatore di positività, stimolando il dialogo e la cooperazione, e puntando a costruire un futuro migliore per tutti i suoi abitanti. E’ anche un tributo a quel “Basileus” che simboleggia la leadership e la visione nella comunità”. I candidati vengono selezionati da una giuria composta da esperti nel campo della cultura e delle arti, accanto a rappresentanti delle istituzioni locali. Ad impreziosire la cerimonia di consegna dei premi, l’esibizione di alcuni brani da parte dell’Orchestra 131.