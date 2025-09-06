A Milano il Centro danza Maeva di Potenza con Roberto Bolle per ‘Ballo in Bianco 2025’

Per il secondo anno consecutivo le allieve e gli allievi dell’ASD Danza Maeva di Potenza parteciperanno a OnDance, Ballo in Bianco 2025, l’evento voluto dall’Ètoile Roberto Bolle e dedicato alle scuole di danza di tutt’Italia. Domenica 7 settembre, a Milano, l’Arco della Pace diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, dove classi gratuite, talk e serate faranno battere il cuore a tutti gli appassionati dell’arte tersicorea.

Si comincia alle 9,40 con la lezione corale di Bolle. Tutti alla sbarra, rigorosamente in bianco, per vivere un’esperienza formativa unica e emozionante. Quest’anno si aggiunge una novità: il Ballo in Rosso. Nel pomeriggio, infatti, si terrà una coreografia collettiva sulla musica del Bolero di Maurice Ravel, imparato a distanza da 1.500 allievi in tutta Italia.

Per i danzatori del Maeva Ballo in Bianco rappresenta un’opportunità straordinaria, poiché potranno confrontarsi con il metodo e l’energia di una delle étoile più amata al mondo. Essere lì, insieme a migliaia di altri allievi, è un riconoscimento di prestigio, che premia anni di impegno, studio e passione coltivati con serietà e dedizione. Una vetrina nazionale, che offrirà grande visibilità al talento dei giovani danzatori lucani.

L’edizione 2025 conferma ancora una volta l’impegno del Maeva di Potenza nel promuovere la cultura della danza come linguaggio universale, capace di unire persone e generazioni diverse, e nel portare il nome della Basilicata su uno dei palcoscenici più prestigiosi del Paese.

La nuova edizione della più grande festa dedicata alla danza, presenta un ricco programma che va da giovedì 4 a sabato 6 settembre. Si balla non stop dalle 08:00 alle 23:30, tra sunrise workout e notti a tutto ritmo, attraversando tutti i generi della danza: dalla classica, al contemporaneo, all’hip hop, al tango, al gyrokinesis, heels, flamenco, tap, fino alle danze storiche. Le lezioni sono pensate per livelli diversi, con maestri di grande profilo e format calibrati sull’energia della piazza. Per cinque giorni Milano diventata una bolla di pura energia, dove la danza contagia passanti, allievi e grandi professionisti senza nessuna barriera.