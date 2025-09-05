Avigliano, il cuore del Nordic Walking Style. Domenica 7 settembre l’unica tappa del Sud Italia

Si terrà ad Avigliano, l’unica tappa del Sud, nello stadio comunale, la 5^ prova del Contest Tencino Nordic Walking Style Centro-Sud, valido per le qualifiche alla finale nazionale di Roma del 26 ottobre. La manifestazione vedrà impegnati atleti e tecnici provenienti da: Lazio, Abruzzo, Puglia, Umbria, Marche e Basilicata che si cimenteranno in un percorso di circa 2000 mt. e saranno valutati, nelle sei specialità da altrettanti giudici e da un giudice capo che premierà la tecnica globale, l’armonia e la postura migliore. È organizzata per il secondo anno consecutivo dalla giovane Asd Nordic Walking Basilicata e promosso a livello nazionale dalla Scuola Italiana Nordic Walking. Sarà proposta, per la prima volta, la gara a coppie dove un gesto tecnico armonico e sincronizzato farà da vetrina alla disciplina. Il Nordic Walking è una attività sportiva, riconosciuta dal Coni e l’uso dei bastoncini, al pari di altri attrezzi sportivi, è uno strumento valido e attivo atto a svolgere correttamente il gesto tecnico.Da sfatare il paragone con la semplice e banale camminata con i bastoncini. Ci saranno atleti di tutte le età anche giovanissime a dimostrazione che è uno sport valido per tutti. Un invito a partecipare, anche solo come spettatori, magari sarà da stimolo per iniziare a fare attività fisica. Una festa dello sport con un occhio puntato alla promozione del territorio, dei prodotti locali e alla salute.

Lo comunica Teodosio Pisani, presidente Asd NW Basilicata.