Anche Brienza è BEL. Il Comune burgentino entra a far parte dei Borghi Eccellenti Lucani

“La Rete di Cooperazione Turista Borghi Eccellenti Lucani (BEL) è lieta di porgere un caloroso benvenuto al Comune di Brienza, che ha scelto di unirsi a noi in questa significativa iniziativa portando i borghi BEL a 15”. E’ questo l’annuncio che arriva dal Coordinamento dei Borghi Eccellenti Lucani. Questa collaborazione – fanno sapere – rappresenta un’importante opportunità per promuovere e valorizzare le risorse uniche del nostro affascinante territorio lucano, lavorando sinergicamente per costruire percorsi virtuosi di sviluppo.

Brienza, con la sua ricca storia e cultura, si distingue non solo per essere il luogo natale di Mario Pagano, ma anche per il suo incantevole borgo medievale, dominato dall’imponente Castello Caracciolo. Questo straordinario patrimonio storico è testimone di epoche passate e racconta storie affascinanti che meritano di essere condivise e celebrate.

In aggiunta al suo patrimonio culturale, Brienza è rinomata per la qualità dell’artigianato gastronomico, un’eccellenza che testimonia l’abilità e la tradizione dei nostri artigiani. È nostra ferma convinzione che, attraverso la collaborazione con il Comune di Brienza, potremo mettere in luce ulteriormente queste peculiari caratteristiche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del turismo dei borghi in Basilicata.

“Siamo entusiasti all’idea di intraprendere insieme questo percorso di sinergia – fa sapere il Coordinamento BEL – nella certezza che la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni gastronomiche possa fungere da volano per attrarre visitatori. Insieme, possiamo far conoscere al mondo le meraviglie che la nostra amata Basilicata ha da offrire. Pertanto, diamo il benvenuto al Comune di Brienza in questa rete d’eccellenza. Insieme, avvieremo un viaggio all’insegna della scoperta e della valorizzazione delle nostre radici culturali e tradizionali. Benvenuti in un’avventura dedicata all’eccellenza”.