Potentino, San Fele si candida a ‘Il Borgo dei Borghi’. La selezione all’interno del programma Rai ‘Kilimangiaro’

Dopo altre emozioni già vissute in passato con Castelmezzano ed altri borghi, con grande entusiasmo, San Fele annuncia la propria candidatura al prestigioso programma “Il Borgo dei borghi”, trasmesso su Rai 3. Questa competizione televisiva, che celebra la bellezza e la ricchezza culturale dei piccoli borghi italiani, rappresenta un’importante occasione di visibilità e valorizzazione per il nostro territorio, rinomato per le sue caratteristiche naturalistiche e storiche, tra cui spiccano le celebri cascate.

La competizione prevede una fase iniziale di selezione, dove il pubblico avrà l’opportunità di esprimere il proprio voto all’interno del contenitore domenicale “Kilimangiaro”. Successivamente, i borghi finalisti saranno coinvolti in una fase esterna, durante la quale si svolgeranno le votazioni che, a partire dalla terza edizione, includeranno anche una giuria composta da personalità di spicco nel panorama culturale italiano.

La rete di Cooperazione Turistica BEL, di cui San Fele fa parte, sostiene con fervore questa iniziativa, riconoscendo il valore intrinseco di uno dei suoi “gioielli”. Il nostro borgo, con la sua ricca storia, le tradizioni locali e i paesaggi mozzafiato, è pronto a mettersi in mostra sulla scena nazionale e a far conoscere le proprie peculiarità a un pubblico più vasto.

Partecipare a “Il Borgo dei borghi” non significa soltanto competere per un titolo, ma è soprattutto un’opportunità per promuovere il nostro patrimonio culturale, attrarre visitatori e sviluppare una consapevolezza collettiva sull’importanza della conservazione e valorizzazione dei borghi italiani. Invitiamo pertanto tutti a sostenere San Fele in questa avventura, affinché insieme possiamo scrivere un importante capitolo nella storia del nostro amato borgo.

Lo comunica il Coordinamento della Rete BEL (Borghi Eccellenti Lucani).