Alla Prorettrice Unibas, Patrizia Falabella, il “Premio Heraclea” 2025

“Un’eccellenza lucana nel mondo scientifico, da sempre legata alla sua terra d’origine”

“Ricercatrice scientifica responsabile di numerosi progetti regionali, nazionali e internazionali finalizzati alle biotecnologie, con all’attivo oltre 190 pubblicazioni scientifiche molte su riviste internazionali. Dall’Unibas, un’eccellenza lucana nel mondo scientifico, da sempre legata alla sua terra d’origine”: è la motivazione del “Premio Heraclea”- format ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, giunto alla 14/a edizione – assegnato ad agosto, a Policoro (Matera), alla Prorettrice alla Didattica dell’Università degli studi della Basilicata, la prof.ssa Patrizia Falabella. Il riconoscimento – che si pregia della presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati – è stato assegnato dalla commissione garanti del “Premio Heraclea 2025”, composta “da personalità lucane impegnate quotidianamente in attività sociali, culturali, imprenditoriali ed artistiche”. L’obiettivo è di valorizzare i lucani che si son distinti entro e oltre i confini regionali con la loro opera professionale, contribuendo in tal modo alla promozione della Basilicata.