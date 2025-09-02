Potentino, un risultato storico per Moliterno. L’ex discarica di Tempa La Guarella è chiusa: domani 3 settembre un incontro per discutere di progetti

Un risultato storico per Moliterno: la ex Discarica di Tempa La Guarella è finalmente chiusa. Per discutere le prospettive di questo luogo e i progetti per la comunità, il Comune di Moliterno ha organizzato un convegno in programma mercoledì 3 settembre con rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti del settore.

“Sarà un’occasione per conoscere i lavori di chiusura e lo stato attuale del sito, e per tracciare insieme le linee progettuali per il futuro”, fa sapere il sindaco Antonio Rubino. Un capitolo si chiude, un altro si apre. La ex discarica di Tempa La Guarella, dopo anni di attesa, è finalmente chiusa. Ma ora quel luogo può tornare ad essere a vantaggio della collettività?

“È un momento molto importante che riguarda la storia e il futuro di Moliterno. Partecipa al convegno: Tempa la Guarella, da discarica a luogo ritrovato per la comunità”, conclude Rubino.

L’appuntamento è alle ore 17 presso l’atrio del Comune di Moliterno.

redazione