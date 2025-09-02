Le Vibrazioni in concerto questa sera a Muro Lucano

Le Vibrazioni arriveranno questa sera, 2 settembre, a Muro Lucano in Piazza Don Minzoni per una tappa del loro attesissimo “Summer Tour 2025”, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella

Con oltre vent’anni di carriera, Le Vibrazioni rappresentano un punto di riferimento nel panorama pop-rock italiano. Il pubblico potrà rivivere l’emozione di “Dedicato a te”, simbolo di un’intera epoca musicale e ancora tra i brani più amati nella rotazione radiofonica italiana. Non mancheranno le atmosfere estive di pezzi come “Vieni da me” e “In una notte d’estate”, o le hit sanremesi come Così sbagliato (2018), Dov’è (2020), Tantissimo (2022), che hanno segnato il ritorno dei Vibrazioni sulle scene con rinnovato vigore.

La band capitanata da Francesco Sarcina è pronta a portare tutti i più grandi successi per la prima volta a Muro Lucano.

Start ore 22:00 | INGRESSO LIBERO