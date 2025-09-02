Incidente sulla Potenza-Melfi. Tre feriti, uno è grave

Lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 13,000, ad Avigliano (PZ), a causa di un incidente.

Il sinistro – un tamponamento sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto cinque autovetture, provocando tre feriti dei quali uno grave.

Al momento la circolazione è deviata su viabilità locale al km 14,000 in direzione Potenza e al km 12,000 in direzione Melfi.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre all’intervento del 118, per la gestione della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Ore 15:35 ~ AGGIORNAMENTO: La strada è stata riaperta.