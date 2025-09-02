Dalla Basilicata al mondo dei manga: Antonio Castelluccio, il talento che porta Sant’Angelo Le Fratte sulla scena nazionale

“È con immenso orgoglio personale e istituzionale che annuncio un traguardo eccezionale per il nostro territorio. Antonio Castelluccio, giovane concittadino di Sant’Angelo Le Fratte, sta per debuttare sulla scena nazionale come il più giovane fumettista di manga in Italia con la sua opera “Osborne’s Castle”, in uscita a settembre 2025 per Ef Edizioni”. A darne notizia è Michele Laurino, ex sindaco di Sant’Angelo Le Fratte e responsabile degli Enti Locali Svimar, realtà che crede fermamente nel valore dei giovani e nel capitale umano come motore di sviluppo.

La notizia, che riempie di orgoglio l’intera comunità santangiolese, riguarda il talento precoce e determinato di Antonio, che è l’esempio tangibile che i piccoli centri sono scrigni di creatività e capacità che, se sostenute, possono emergere e distinguersi a livello nazionale.

“Osborne’s Castle” è un avvincente shonen horror che ambienta le sue misteriose vicende tra i fantasmi del castello di Leeds. I protagonisti, Thomas e Katherine, dovranno sventare un furto e affrontare fenomeni paranormali, in una storia che appassionerà gli amanti del genere. Antonio ha magistralmente fatto propri lo stile e i codici narrativi giapponesi, dimostrando una maturità artistica incredibile per la sua giovane età.

“Un augurio sincero di una carriera luminosa per Antonio ed anche ai suoi genitori. Il suo successo è il successo di tutta la comunità, una storia positiva da raccontare e da cui trarre ispirazione. Esorto quindi tutti – cittadini, istituzioni, appassionati di fumetti e non – a sostenere questo nostro orgoglio lucano, acquistando la sua opera e facendo sentire il calore del nostro supporto. Il suo traguardo è la prova che dai nostri borghi possono nascere grandi progetti. Sta a noi, come comunità e come sistema di enti locali, crederci e investirci”, ha commentato Laurino.

