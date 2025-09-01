Madonna di Viggiano, Benji & Fede e Luchè i cantanti per i festeggiamenti in onore della Patrona della Basilicata

Dopo una serie di voci e nomi su probabili artisti, arriva l’ufficialità: Benji & Fede e Luchè saranno gli artisti che si esibiranno a Viggiano, rispettivamente lunedì 8 e martedì 9 settembre, per i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, patrona della Basilicata.

Per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi, ricordiamo che il pellegrinaggio alla Madonna Nera del sacro Monte di Viggiano viene effettuato ogni anno in due tempi separati: la prima domenica di maggio una processione solenne porta la statua dalla Chiesa di Viggiano al santuario sul sacro Monte – posto a 12 km dal centro abitato ad una altitudine di 1725 metri – poi, la prima domenica di settembre, con un percorso inverso la statua torna dal sacro Monte alla Chiesa Madre di Viggiano.

La processione prenderà il via all’alba di domenica 7 settembre.

Lunedì 8 settembre in Piazza Giovanni XXIII il concerto di Benji & Fede. Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si è ricomposto quest’anno, dopo la ‘separazione’ musicale avvenuta nel 2020. Tra i grandi successi la canzone Moscow Mule, che ha raggiunto solo su Youtube oltre 80 milioni di visualizzazioni.

Martedì 9 settembre Luchè, sempre in Piazza Giovanni XXIII, uno dei più grandi rapper italiani, anche noto produttore discografico. Non ha bisogno di presentazioni ed è sicuramente molto apprezzato e seguito da un pubblico giovanile.

Di seguito, il programma completo dei festeggiamenti religiosi e civili.

Claudio Buono