Caro libri, nel Potentino è in arrivo la batosta. Il costo sale del 38,9%

Il caro-scuola colpirà anche la città di Potenza, dove il costo dei libri di testo, tra il 2024 e il 2025, per le scuole della città capoluogo, subirà un incremento nelle scuole medie, soprattutto nella terza classe del +38.9%. È quanto riferito dall’analisi effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori sui costi del materiale scolastico che registrano in Italia un rincaro medio dell’1,7%, rispetto al 2023.

In particolare, restando a Potenza, ci saranno riduzioni significative nei licei artistici (-16.68%) e negli istituti tecnici (-10.79%), mentre saranno minime le variazioni per liceo scientifico (-3.55%) e liceo classico (+ 1.75%).

Il dato nazionale, diffuso da Federconsumatori, ha certificato che per i libri di testo per ogni studente in media si spenderanno 537,10 euro per i testi obbligatori più due dizionari. Uno studente di prima nelle scuole superiori di I grado spenderà mediamente 555,16 euro; un ragazzo di prima nelle scuole superiori di II grado spenderà per i libri di testo più quattro dizionari 808,90 euro.

«Con spirito propositivo – spiega una nota -, Federconsumatori Basilicata propone un pacchetto di misure per contenere l’impatto economico sui nuclei familia-ri: monitoraggio dei tetti di spesa imposti dal Ministero dell’Istruzione, con verifiche presso gli istituti scolastici locali. Promozione di testi open-source e materiali didattici digitali, per ridurre la dipendenza da editori commerciali».

E ancora, «l’attivazione di un servizio di prestito libri presso scuole, biblioteche e associazioni territoriali e il rafforzamento dei contributi regionali e comunali, con criteri trasparenti e accessibili per le famiglie con ISEE medio-basso».

Fonte: Il Quotidiano del Sud