Bambino di tre anni ricoverato al ‘San Carlo’ di Potenza dopo una caduta da nove metri

1 Settembre 2025 nessun commento 348 Dalla Basilicata

Si è sfiorata una tragedia a Ferrandina in provincia di Matera dove, nel pomeriggio di oggi, un bambino di soli tre anni si è sporto dalla finestra del bagno di casa ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa nove metri.

Ad evitare un triste epilogo la presenza sotto l’abitazione di una siepe in un giardino che pare abbia contribuito ad attutire il colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’eliambulanza e hanno trasferito il bambino all’ospedale San Carlo di Potenza dove è attualmente ricoverato nel reparto di pediatria, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto appreso il piccolo, di origini nigeriane, era in casa con la madre e le due sorelle. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Pisticci che stanno conducendo le indagini per accertare i fatti.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata Ufficio Stampa Basilicata 

Claudio Buono

