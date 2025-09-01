Balvano in festa per la Madonna di Costantinopoli. Stasera e domani tanti appuntamenti, attesa per lo show di Ciro Giustiniani

Sono in programma oggi 1° e domani 2 settembre a Balvano i festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli. Due giorni ricchi di iniziative, civili e religiose, che vedranno la comunità balvanese vestirsi di fede, tradizione e comunità. Due giorni di devozione, emozioni e momenti da vivere insieme.

Per quanto riguarda il programma religioso, domani 2 settembre nella Chiesa Madre il Santo Rosario, la Santa Messa e la processione con fiaccolata e ritorno al Convento. In precedenza alle ore 16 intrattenimento musicale con la banda di Castellana di Camerota.

Per quanto riguarda il programma civile, questa sera 1° settembre alle ore 21:00 in Via Vittorio Emanuele lo show di Vito Possidente Animation – Musica & Animazione per tutti. Domani 2 settembre dalle ore 21 Music On con le hit indimenticabili degli anni ’80-’90. A seguire grande attesa, alle ore 22, per lo show del comico Ciro Giustiniani, tra i più apprezzati in Italia, pronto a regalare uno show travolgente. Tra le sue tante partecipazioni, si ricordano quelle a Made in Sud in Rai.

Claudio Buono