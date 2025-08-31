Smartp@per, martedì 2 settembre presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura a Potenza. I Sindacati rompono gli indugi e scelgono di scendere in piazza.

Di seguito la nota a firma di tutte le sigle sindacali.

“Dopo oltre un mese di silenzi, le lavoratrici e i lavoratori di Smartpaper scenderanno in piazza martedì 2 settembre 2025, a partire dalle ore 9:30, con un presidio davanti alla Prefettura e con la richiesta di essere ricevuti da Sua Eccellenza il Prefetto. La protesta nasce dall’incertezza occupazionale dovuta dalla perdita della gara da parte di Smartpaper e aggiudicato, già a fine luglio, all’Ati Accenture/Datacontact. Ad oggi non è stato ancora comunicato nulla. Sul percorso non conosciamo chi sia coinvolto, quanti lavoratori sono coinvolti, come siano state costruite le liste, né quali siano i tempi e le modalità di passaggio. Per questo FIM, FIOM, UILM, FISMIC e la RSU unitaria chiedono l’apertura immediata di un tavolo di confronto con Smartp@per, la stazione appaltante Enel, le aziende vincitrici della gara, al fine di garantire continuità occupazionale, tutela dei salari e difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti”.

“Dopo vent’anni di impegno e appartenenza – continua la nota – è inaccettabile che Smartpaper si sottragga al confronto, rifugiandosi dietro presunti vincoli di riservatezza. Questa scelta non fa altro che alimentare tensioni e incertezze tra gli oltre 800 lavoratori interessati, la maggior parte dei quali occupati nei siti lucani, oltre che a Castelfranco Veneto. È indispensabile che anche per chi continuerà a operare all’interno di Smartpaper, oggi parte del gruppo multinazionale Indra/ Minsait, si apra finalmente una riflessione seria sul futuro industriale: serve un piano di sviluppo concreto, basato su innovazione, investimenti e stabilità produttiva. Il 2 settembre sarà il giorno in cui il silenzio verrà interrotto dalla voce delle lavoratrici e dei lavoratori Smartpaper, perché politica e istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità. Chiediamo che il Prefetto diventi garante e portavoce di questa vertenza, che riguarda il presente e il futuro di centinaia di famiglie”.