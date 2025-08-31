Serie C, Picerno bloccato sul pari in casa. Finisce 2-2 contro il Giugliano

Allo stadio “Donato Curcio” di Picerno va in scena una gara intensa e ricca di emozioni dove dopo il vantaggio iniziale, il Picerno si fa riprendere dal Giugliano con la doppietta di Nepi, e nel finale però Energe sull’assist di Esposito trova il definitivo 2-2.
Pronti via ed il Picerno a passare in vantaggio, Energe pennella è Pugliese di testa trova la rete dell’1-0.
La risposta degli ospiti arriva al 9’ pt con il traversone di d’Agostino, dalla distanza Borello calcia alto di poco. Al 16’ pt pareggio del Giugliano, D’Agostino dalla bandierina, di testa Nepi sorprende Summa e riporta il risultato in parità.
Ancora Nepi al 24’ pt protagonista della gara, è lui in velocità a superare Frison, lento nell’ ostacolare l’attaccante del Giugliano, che con il sinistra sigilla la rete del vantaggio.
La reazione dei padroni di casa arriva al 32’ pt ancora sul traversone di Energe, Abreu di testa la manda di poco a lato.
Nella ripresa gara equilibrata per quasi 20 minuti, ci pensa Pugliese a trovare la prima vera occasione della ripresa, servito dal Marino, si gira sul sinistro e calcia di poco alto. Picerno che spinge per il pareggio e lo trova nei piedi di Esposito, il capitano dribbling a rientrare pennellata per Energe che di testa trova la rete del pareggio.
———-
TABELLINO
PICERNO (4-2-3-1): Summa; Veltri, Frison, Granata (dal 46’ s.t. Salvo), Pistolesi; Maselli, Marino (dal 59’ Bocic); Energe, Pugliese, E. Esposito (dall’ 81’ Bianchi); Abreu (dall’ 88’ Santaniello).
A disp. A. Esposito, Cortese, Perri, Santarcangelo, Maiorino, Vimercati, Djibril, Cardoni. All. De Luca
GIUGLIANO (4-3-3): Russo; D’Avino, Laezza (dal 69’ Milan), Caldore, Acampa; Zammarini, Prezioso (dal 1’ s.t. Lops), D’Agostino (dal 59’ Forciniti) ; Borello, Nepi (86’ Prado), Njambè (dal 69’ Balde); Nepi.
A disp. Bolletta, Antignani, De Francesco, Minei, Peluso). All. Colavitto
ARBITRO: Dini di Città di Castello
RETI: 2’ pt Pugliese (P), 16’ pt 24’ pt Nepi (G), 34’ st Energe (P)
NOTE: paganti 776 (396 abbonati), incasso di 5.700 euro. Ammoniti D’Agostino, Nepi, Abreu, Veltri, Forciniti. Angoli 3-3.
Rocco Galasso