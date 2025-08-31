Potenza, quando l’imprenditoria familiare diventa amore e passione per la città

Tra design raffinato, vini pregiati e cucina ricercata il locale di Ezio Petraglia conquista la scena lucana. Nel cuore pulsante di Potenza, tra le vie che raccontano storie antiche e il desiderio moderno di bellezza e raffinatezza, brilla un locale che è già diventato sinonimo di esclusività: Sante’ Longe et Champagne. Un nome che evoca atmosfere eleganti e promette esperienze fuori dal comune.

Il locale, nato da una visione ambiziosa e curata in ogni dettaglio da Ezio Petraglia e dal padre Giovanni Petraglia, imprenditore attento e sempre presente nello scenario potentino, è più di un semplice wine bar: è un’esperienza sensoriale completa.

Mentre sorseggio un calice di vino si avvicina un signore molto gentile che scopro essere Giovanni, il quale mi racconta quanto sia difficile investire e lasciare una eredità lavorativa ai propri figli: eh già perché Ezio ha un fratello Giampiero che come lui lavora nei progetti di famiglia. Capisco allora che investire oggi è di interesse collettivo e sociale. L’eleganza degli arredi, la scelta dei materiali, l’illuminazione studiata nei minimi dettagli contribuiscono a creare un ambiente sofisticato ma accogliente, perfetto per una serata speciale o un momento di pausa esclusiva.

Osservo Giampiero che con la sensibilità che lo contraddistingue mi spiega che tutti gli sforzi sono volti a fare star bene chi varca la soglia del locale e che per quanto bello possa essere non ha motivo di esistere se non traspare l’amore di chi ci lavora. Il punto forte di Sante’ è senza dubbio la proposta gastronomica e l’accurata scelta dei Cocktail. La cucina, originale e curata, fonde sapori locali con influenze internazionali, offrendo piatti dal gusto deciso ma mai scontato. Le materie prime sono selezionate con rigore e trattate con il rispetto che meritano.

Accanto al menù creativo, spicca una carta dei vini di altissimo livello, con etichette pregiate italiane e internazionali, e un’attenzione particolare riservata allo champagne vera passione del locale che insieme ai Cocktail regalano ai clienti un viaggio enologico raffinato e sorprendente. Dietro il successo di Sante’ c’è la figura di Ezio Petraglia, padrone di casa attento, cortese e sempre disponibile, il quale mi dice che la vita di un locale è tale per la convivenza tra idea imprenditoriale e valori umani.

Con un’eleganza naturale e una grande passione per l’ospitalità, Ezio ha saputo creare un ambiente in cui ogni ospite si sente unico e al centro di un’esperienza di alto livello tale da offrire al contesto potentino sociale una boccata di aria nuova. Sante’ Longe et Champagne non è solo un locale alla moda, ma è ormai diventato un vero punto di riferimento per il tessuto sociale potentino e non solo.

Un luogo dove ogni dettaglio racconta una scelta precisa, dove il tempo si ferma e lascia spazio al piacere autentico.

Ivana Parente