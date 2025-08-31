Lucania Etno Folk. Al via stasera a Satriano di Lucania con Canzoniere Grecanico Salentino, Assurd e Zampognòrchestra

Oggi 31 agosto in Piazza Umberto I. Apertura con Assurd e Zampognòrchestra

Tutto pronto nel paese dei murales per la 16^ edizione del Lucania Etno Folk, storico festival della stagione estiva lucana dedicato alla musica e alle tradizioni del Sud Italia.

Domenica 31 agosto, Piazza Umberto I è pronta a ballare al ritmo scatenato della pizzica insieme al Canzoniere Grecanico Salentino, per festeggiare i primi 50 anni di carriera di una formazione simbolo della musica popolare italiana, capace di portare i ritmi della sua terra, il Salento, sui palchi più importanti del mondo, da New York al Cile, dall’Australia alla Royal Albert Hall di Londra. Reduce dalla straordinaria performance all’ultima Notte della Taranta, dove ha fatto ballare oltre 150.000 persone, il Canzoniere è pronto a portare anche in terra lucana la sua energia travolgente, un’esplosione di sonorità che coinvolge e parla alle radici come alle nuove generazioni, trasformando la piazza in un’unica grande danza collettiva.

Ad aprire la serata, alle 19, sarà la Zampognòrchestra, ensemble molisana che reinventa lo strumento tradizionale della zampogna, trasformando le cornamuse in una vera orchestra che spazia dal rock ai Beatles fino alla musica classica.

A seguire, un altro concerto imperdibile con il gruppo Assurd, una delle formazioni più originali della musica popolare del Sud Italia, che dal 1993 porta in scena le tradizioni campane e napoletane intrecciandole con brani originali su temi di accoglienza, libertà, condizione femminile e amore. Alla storica coppia composta da Lorella Monti e Cristina Vetrone si sono aggiunti la cantante e percussionista Chiara Carnevale e il contrabbassista Fulvio Di Nocera, primo innesto maschile nella storia del gruppo. Un suono potente che unisce organetto, tammorre e tamburi a cornice a contrabbasso elettrico e looper, creando un ponte tra antichi canti e linguaggi contemporanei.

Oltre ai concerti, il festival proporrà laboratori di danze tradizionali e percussioni popolari, aperti a tutti, previa prenotazione, condotti dal gruppo Agape Danze Popolari (danze tradizionali) e da Carmine Bruno, storico percussionista della Nuova Compagnia di Canto Popolare (tammorra e tamburello), per un’esperienza attiva e partecipativa.

Il festival è organizzato dal Comune di Satriano di Lucania, con il supporto della Regione Basilicata. Tutti gli eventi sono gratuiti.