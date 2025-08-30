​Dal Giappone a un borgo di 700 abitanti: Jorit firma “Street Art per l’Anima” a Sasso di Castalda

Sasso di Castalda si posiziona come destinazione d’arte con l’opera di Jorit

​Immagina il cuore di un piccolo borgo che batte all’unisono con il pennello di un grande artista globale. Da Hiroshima e Tokyo a Sasso di Castalda, non è un caso, ma una scelta. Jorit, l’artista noto per aver dipinto volti iconici sulle facciate di città di tutto il mondo, ha scelto di portare il suo talento in un luogo dove l’arte non è un ornamento, ma l’anima di una comunità. Questo progetto è la dimostrazione che un piccolo paese può diventare un faro di cultura, un modello di turismo rigenerativo che unisce il passato al futuro.

​Il progetto si chiama “Street Art per l’Anima: I Volti della Memoria, le Visioni del Futuro”. È più di un titolo: è la dichiarazione di un’intera comunità che si riappropria della sua identità per raccontare una storia nuova. L’opera di Jorit sarà un simbolo potente che nasce dall’autenticità del borgo e dalla sua gente. È questo incontro tra l’arte e l’anima di un luogo che crea un’emozione profonda e indimenticabile, l’unica vera chiave per un turismo di valore.

​L’Assessore alla Cultura e Turismo, Mariangela Laurino, non ha offerto a Jorit un semplice muro, ma ha aperto le porte di una comunità che ha saputo raccontare la propria storia con una forza straordinaria. È stato questo dialogo, autentico e diretto, a convincere l’artista a scegliere Sasso di Castalda. Il borgo non è un palcoscenico passivo, ma un protagonista che ha deciso con coraggio quale tipo di turismo e di arte vuole per il suo futuro.

​Il processo artistico sarà un vero e proprio spettacolo partecipato. A partire da settembre, il cantiere a cielo aperto permetterà a residenti e visitatori di assistere, giorno dopo giorno, alla nascita di un volto che svelerà il suo mistero lentamente.

​Mariangela Laurino, Assessore alla Cultura e Turismo: “Questo progetto è un investimento sulla nostra identità e sulle nostre radici. Con Jorit, Sasso di Castalda dimostra che la cultura è un potente strumento di rigenerazione e che la nostra storia può diventare un’ispirazione per il mondo.”

​Rocchino Nardo, Sindaco: “La nostra piccola comunità ha una visione grande. Quest’opera non sarà solo un motivo di orgoglio, ma il simbolo di un’Italia che crede nella sua bellezza intrinseca e la valorizza attraverso l’arte. È un invito a riscoprire Sasso, non come un luogo da visitare, ma come un’emozione da vivere”.

​Questo progetto dimostra che Sasso di Castalda non si limita a cercare visibilità, ma offre visione. Jorit porta il suo linguaggio globale in un borgo che ha scelto di raccontarsi con autenticità. È la prova che la cultura, quando diventa identità e non semplice ornamento, può trasformare un piccolo paese in voce nazionale e internazionale.