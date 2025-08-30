A Muro Lucano nel vivo la festività in onore di San Gerardo Maiella. Eventi da stasera al 2 settembre quando in concerto ci saranno Le Vibrazioni

E’ ricco il calendario degli eventi a Muro Lucano in onore di San Gerardo Maiella, patrono di Muro e della Basilicata. Festeggiamenti che prenderanno al via questa sera 30 agosto con Francesco Roccia in tour 2025, in uno spettacolo che vedrà protagonisti 12 batteristi. A seguire, alle ore 23:30, Parardise Party. Domani 31 agosto il concerto dei Drops. Mentre l’1 settembre la famosa band Pink Sonic (Pink Floyd The European Tribute Band).

Grande attesa per il 2 settembre, quando i festeggiamenti culmineranno con il concerto de Le Vibrazioni, nell’ambito del Summer tour 2025.

Il Comune ha fatto sapere che per i giorni 1 e 2 settembre sarà obbligatorio l’uso della navetta (messa a disposizione gratuitamente) per accedere nel centro storico, tranne che per i residenti.

