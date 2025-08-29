Maratea, resta bloccato ad un’altezza di 20 metri a picco sul mare. Salvato dai Vigili del Fuoco

Si è concluso alle ore 22:00 di ieri 28 agosto, il soccorso di uomo di 23 anni che si era avventurato sui sentieri della costa di Maratea in località Acquafredda. Percorrendo a piedi le gole del “Canale di Mezzanotte”, l’uomo è rimasto bloccato ad un’altezza di circa 20 metri a picco sul mare.

Raggiunto a terra dal personale VVF della sede di Lauria, è stato successivamente recuperato dal Nucleo Elicottero VVF di Pontecagnanointervenuto con il Drago VF161. Sul posto la Capitaneria di Porto di Maratea, Carabinieri e Polizia Locale.

Ecco un video dell’intervento.

 

