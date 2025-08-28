Potenza, si allontana e fa perdere ogni traccia. Ricerche di un ragazzo in corso

Dalla scorsa notte sono in corso le ricerche di un ragazzo a Potenza che ha fatto perdere le proprie tracce allontanandosi. Stando a quanto trapelato, il giovane – detenuto – era stato riaccompagnato dai genitori presso l’istituto di pena minorile dopo una uscita autorizzata, ma si sarebbe poi allontanato prima di farne ingresso. In piena notte è stata attivata la macchina delle ricerche che vede impegnate, ancora adesso, diverse squadre dei volontari della Protezione Civile Aquile Lucane attivare dal Conune di Potenza, la Polizia Locale, funzionari della Protezione Civile Comunale e Vigili del Fuoco.

Al momento non si hanno ancora notizie del giovane.

redazione