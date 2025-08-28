Potenza, ritrovato il giovane detenuto che aveva fatto perdere le proprie tracce

Le forze dell’ordine hanno ritrovato il giovane detenuto che non aveva fatto più rientro nel l’istituto di pena minorile.

Il giovane, lo ricordiamo, aveva fatto perdere le sue tracce ieri sera allontanandosi prima di fare rientro in carcere. Al ragazzo, 17enne napoletano, era stato concesso un permesso premio di due giorni.

Le ricerche hanno visto impegnate diverse squadre dei volontari della Protezione Civile Aquile Lucane attivare dal Comune di Potenza, la Polizia Locale, funzionari della Protezione Civile Comunale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato.

Il ragazzo è stato riconsegnato alle cure del personale dell’Istituto Penale per Minorenni di Potenza.

Da parte di Carmen D’Anzi, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza – che ha seguito con apprensione la vicenda – “l’apprezzamento verso il Capitano della Polizia locale Angelo Mecca che ha coordinato le azioni per il ritrovamento del minore e verso tutti gli uomini e le donne delle Forze della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile del comune di Potenza e della Protezione civile “Aquile lucane”, che con prontezza e determinazione sono stati impegnati nelle ricerche contribuendo al ritrovamento del minore”.

Claudio Buono