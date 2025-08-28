A Tito tutto pronto per “Centro in Tavola”. Il 29, 30 e 31 agosto il percorso enogastronomico nelle vie del centro storico tra pietanze e musica

Il 29-30-31 agosto ritorna “Centro in Tavola”, il percorso enogastronomico nelle vie del centro storico di Tito, promosso dal Comune di Tito in collaborazione con la Pro Loco Gli Antichi Portali. Il percorso vede il coinvolgimento di aziende, associazioni e cittadini titesi che presenteranno i prodotti legati alle loro produzioni locali, nonché piatti legati alla tradizione, con un’ampia scelta culinaria che va dagli antipasti fino a una ricca selezione di dolci. Oltre a una vasta selezione di prodotti culinari, saranno numerose anche le esposizioni artigianali di artisti locali.

Lungo il percorso, che inizia da Via Cafarelli, passando per Largo Belvedere e Piazzetta San Laviero Martire, e termina in Largo Castello, non mancheranno anche momenti di animazione musicale e non solo.

Il 29 agosto si inizia con Trio di famiglia, Progetto Swing, Lucania Ensamble, Giuseppe Mancinelli e il dj set di Dj Leo e Carmine Delle Donne; nel corso della seconda serata (sabato 30 agosto), invece, ad esibirsi saranno Lo Strano Duo, BeMonk, Agostino Gerardi, Music you remember, Pezzi da Museo e Davide Gentile con il suo dj set. Mentre nel corso dell’ultima serata, domenica 31 agosto, saranno ospiti Vivavoce il duo, Dj Andisorder, Vito Possidente animation Band, Alice Wall con un omaggio a Lucio Dalla, Piano Bah e la Quisisona Band.

Lungo il percorso, inoltre, sarà possibile visitare l’installazione “Oltre la Soglia” presso la sede di Sotto il Castello Aps in Largo Maggiore con proiezioni ogni sera alle ore 21 e alle ore 23. Sotto il Castello Aps curerà anche il laboratorio #lapoesiaintorno domenica 30 agosto alle ore 17.30.

Sarà possibile anche ammirare le maschere del Carnevale dei rioni grazie al Forum dei Giovani e le opere di Romilda Cecconi dedicate alla Città di Tito.

Nel corso delle prime due serate, 29 e 30 agosto, ci saranno anche esibizioni di artisti di strada e spettacoli itineranti di giocoleria.

Gli allestimenti lungo il percorso saranno curati dalla Pro Loco Gli Antichi Portali.

“Centro in Tavola” rappresenta un’occasione di valorizzazione del centro storico e, soprattutto, di valorizzazione delle maestranze e delle eccellenze locali a cui viene offerta una vetrina per mettere in mostra la propria professionalità e il proprio senso di comunità che è la caratteristica fondamentale del percorso enogastronomico di Tito.