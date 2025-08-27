Al via la 53^ edizione del ‘Premio Letterario Basilicata’. Pubblicato il bando, scadenza il 7 settembre

La Cinquantaquattresima edizione del Premio Letterario Basilicata apre le manifestazioni culturali con il bando relativo alla sezione di Saggistica storica e Cultura lucana intitolata alla memoria di Tommaso Pedìo e riservata a opere di storiografia su aspetti della storia lucana edite nell’ultimo biennio.

Le opere dovranno pervenire in undici copie entro il 7 settembre 2025 alla segreteria del Premio presso la Fondazione Premio Letterario Basilicata Ente del Terzo Settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 settembre a Muro Lucano nella Sala Consiliare.

Dopo la scomparsa dell’Accademico dei Lincei Cosimo Damiano Fonseca, a presiedere la giuria di Saggistica storica sarà lo storico Giampaolo D’Andrea. A partire da questa edizione del “Basilicata” promossa e organizzata dall’omonima Fondazione, entrano a far parte della giuria di Saggistica anche Marco Denicolò, docente di Storia contemporanea e Storia dei partiti politici all’Università di Cassino; e Carmine Pinto, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno.

Tutti i dettagli di partecipazione sono illustrati nel bando consultabile sul sito www.premioletterariobasilicata.it.