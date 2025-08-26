Scontro frontale sulla Tito-Brienza, 9 persone in codice rosso

Sono ben nove i feriti del grave incidente che si è verificato oggi sulla SS 95 Var Tito-Brienza al km 15+800. L’incidente è avvenuto tra una Fiat Pubto e un furgone minivan della Parrocchia di Pignola che tornava da Grumento Nova.

Nell’auto invece una persona di Brienza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, i Vigili del Fuoco di Viggiano e i Carabinieri di Brienza e Viggiano, oltre al personale Anas che sta gestendo la viabilità.

Si tratta di uno scontro frontale: l’auto procedeva in direzione Brienza e il furgone in direzione Potenza.

Tra i feriti anche il parroco del Pantano di Pignola, don Antonio Meliante (di Tito), che ha riportato ustioni di terzo grado. Tutti i feriti sono in codice rosso tra l’ospedale San Carlo di Potenza, a Matera e Villa D’Agri. Quattro i più gravi.

