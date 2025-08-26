Muro Lucano, il Centro Sportivo intitolato ai Fratelli Farenga – Club Atlético Boca Junior

Con una manifestazione ufficiale, è stato intitolato il Centro Sportivo di Muro Lucano ai Fratelli Farenga – Club Atlético Boca Junior, fondatori della medesima e iconica squadra di calcio.

Il campo sportivo ad Antonio Autunno, fondatore e primo Presidente della G.S. Murese, celebre squadra di calcio lucana.

“Come Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco Giovanni Setaro – abbiamo voluto con forza e convinzione dare lustro alla storia sportiva e sociale della nostra terra, ricordando delle personalità che nonostante percorsi di vita diversi, hanno avuto la capacità di lasciare un segno indelebile nella storia: tutti coloro che, con coraggio hanno lasciato la propria terra in cerca di fortuna e non di meno a tutti coloro che, invece, con coraggio hanno deciso di rimanere per costruire un futuro quando tutto sembrava semplice, ma nulla di fatto lo era. In entrambi i casi, a noi rimane un’eredità ed un insegnamento importante”.

“Un grande in bocca al lupo è doveroso farlo alla nuova squadra di Calcio che torna a chiamarsi Murese e che si trascina ricordi gloriosi ed un’identità importante, capace di suscitare grandi emozioni.

Un plauso al Presidente Alessandra Califano e a tutta la dirigenza per il grande lavoro svolto”, ha concluso Setaro.