Brutto incidente sulla SS 95 Tito-Brienza. Ci sono diversi feriti

Un brutto incidente sulla SS 95 Tito-Brienza poco dopo le ore 14 di oggi. Traffico in tilt a pochi passi dall’uscita del centro burgentino. Chi si è trovato l’incidente a pochi metri mentre procedeva parla di persone ferite riverse sull’asfalto.

A quanto pare l’impatto ha riguardato un furgone e una automobile. Il furgone ha preso anche fuoco. Un ragazzo che era in uno dei mezzi è stato estratto ferito da alcuni automobilisti.

Sul posto personale del 118 Basilicata Soccorso con diverse ambulanze.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.

Almeno otto le persone ferite soccorse da tre ambulanze. Erano a bordo di un furgone che dopo l’impatto ha preso fuoco e di una Fiat Punto andata distrutta.

Claudio Buono

(foto in pagina di Isabella Abate)